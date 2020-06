Spaanse voetballiga is woedend na inbreuk op coronaregels: “Misschien moeten we spelers gewoon opsluiten”

De Spaanse voetballiga overweegt om de spelers van La Liga de verplichting op te leggen om in het trainingscentrum van hun club te blijven. “Als ze zich zo blijven gedragen, gaan we ze wel moeten opsluiten”, verklaarde ligavoorzitter Javier Tebas donderdag.

Bij Barcelona ontbrak donderdag Nelson Semedo op training omdat hij de maatregelen tegen het coronavirus overtrad. De Portugese rechtsachter had vorige week een barbecue bijgewoond met een twintigtal personen. Daarbij werden geen mondmaskers gedragen en werden de regels van social distancing niet gerespecteerd. Vorige maand moesten vier speler van Sevilla zich al excuseren, eveneens omdat ze op een barbecue met een groot aantal personen waren.

Toen over de herstart van La Liga gepraat werd, werd al overwogen om de spelers en staf in de trainingscentra te houden, maar dat stuitte toen op veel verzet. “We hopen nog altijd dat het niet nodig zal zijn, maar als ze naar barbecues en feestjes blijven gaan, gaan we toch een strengere politiek moeten voeren”, aldus Tebas. “We hebben veel vertrouwen in de spelers gesteld, ik wil hen dan ook vragen om dat vertrouwen niet alsmaar te beschamen. Ik weet dat de clubs al disciplinaire maatregelen getroffen hebben en hoop dat dat zal volstaan.”