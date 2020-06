Van Noord-Amerika tot België feliciteren zijn kleinkinderen Eddy Merckx (75): “Het leven is geen makkelijk parcours, maar opa gelooft in mij”

Volgende woensdag wordt hij 75 jaar. Eddy Merckx. Onze wielerheld nummer één. En de held van zijn vijf kleinkinderen. Zonder dat hij het wist, verrassen ze hem nu met hun wensen in de krant. Want “baba” moet nog lang leven in de gloria. Baba? “Die naam komt van Luca, het eerste kleinkind. Hij wou opa zeggen, maar het werd baba.”