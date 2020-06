Wereldvoetbalbond FIFA wijzigt tijdelijk transferregels

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft donderdag de reglementen voor de huidige transferperiode aangepast. Dat om rekening te houden met de lange onderbreking van de competities door de coronapandemie. Verschillende van die competities gaan nu in de zomer door en overlappen met de transferperiode.

De FIFA staat nu toe dat clubs die nog aan hun competitie bezig zijn, toch nieuwe spelers aantrekken. Die mogen dan wel pas volgend seizoen worden opgesteld. Net als in april beveelt de FIFA aan om het huidige seizoen af te werken met de huidige kern. Contracten van spelers die in juni aflopen, kunnen daarvoor verlengd worden. Dat gaat gepaard met de uitzonderlijke toestemming voor een speler om de kleuren van drie verschillende clubs in hetzelfde seizoen te verdedigen, tegen twee nu.