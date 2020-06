Een andere kleur of andere naam betekent een wereld van verschil: zo ingebakken zijn discriminatie en sociale ongelijkheid in onze samenleving

De Vlaamse meerderheidspartijen in het parlement willen dat racisme op de arbeids- en huurmarkt structureel in kaart wordt gebracht. Terecht, vinden experts, want het racisme dat welig tiert op sociale media is slechts het topje van de ijsberg. “De harde taal en de oproepen tot discriminatie op sociale media zíjn een groeiend probleem”, zegt Els Keytsman, directeur van Gelijkekansencentrum Unia. “Maar discriminatie zit echt overal in onze samenleving ingebakken.”