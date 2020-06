Nieuwe politiecombi’s krijgen snelheidsbegrenzer omdat jonge agenten te snel rijden

Diksmuide - De politiezone Polder (Diksmuide en omgeving) heeft twee nieuwe combi’s aangekocht met ingebouwde snelheidsbegrenzer. “Dat is nodig, want onze interventieploegen rijden te snel”, is de opmerkelijke uitleg van korpschef Johan Geeraert.

Vorig jaar reden agenten van de zone Polder twee combi’s total loss en dat kost het korps behoorlijk veel, ook aan verzekeringspremies. “Ik heb vastgesteld dat onze interventieploegen te snel rijden”, zegt zonechef Johan Geeraert daarop. “Het korps heeft heel wat jonge krachten in dienst en zij zijn soms jeugdig onbezonnen in het verkeer, vooral wanneer ze een voertuig moeten achtervolgen of onderscheppen. Ze krijgen een kick wanneer ze met een politiecombi voluit mogen gaan. Ik stel daar nu paal en perk aan. Onze agenten hebben een voorbeeldfunctie. Vandaar dat onze nieuwe combi’s gepantserd zijn met kogelwerende deuren, maar ook uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer”. Wat de maximale begrensde snelheid van deze voertuigen is, wil de korpschef niet kwijt. “Maar de wagens zijn nog altijd voldoende snel om criminelen te achtervolgen”, beweert hij.

Voortaan stuurt de zonechef zijn jonge rekruten ook naar de autoschool. “De politiezone neemt een privébedrijf onder de arm om de politieagenten lessen in prioritair rijden te geven. Raar waar maar, maar het leren prioritair rijden zit niet in de opleiding van de politieschool.” De nieuwe regel geldt wel niet voor de motorrijders in het korps. “Zij zijn betere chauffeurs en moeten niet naar de rijles.”