De superrijken staan klaar om te vluchten naar hun schuilhol, want een atoomkelder in hun eigen huis volstaat niet meer

Nieuw-Zeeland is sinds deze week coronavrij, en een hoop ­Amerikaanse miljardairs zal daar heel blij om geweest zijn. Het eiland is voor velen van hen immers hét schuilhol bij uitstek. Al jaren investeren ze er in villa’s met bunkers en panic rooms. Klaar voor het moment waarop een pandemie uitbreekt, of ­sociale en raciale onrust het systeem aan het wankelen brengt. Klaar om er maanden onder te duiken. Eindelijk rendeert de ­investering voor deze doemdenkers.