Bij vier op vijf zware fietsongevallen is geen auto betrokken, maar een putje, paaltje of andere hindernis

Bij vier op de vijf zware fietsongevallen is geen auto betrokken, zo blijkt uit een analyse van ziekenhuisopnames. Fietsers zijn zich daar amper van bewust.

Niet de auto’s, maar wel de putjes en paaltjes leiden het vaakst tot ernstige fietsongevallen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de VUB, UGent, Universiteit Utrecht en de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Zij deden een analyse van de ziekenhuisopnames na zware fietsongevallen en bij 83 procent bleek er geen gemotoriseerd voertuig in het spel. “De paaltjes op het fietspad, de putten in de weg, rechte stoepranden maar ook wegenwerken spelen een grote rol”, zegt professor Bas de Geus (VUB), die het onderzoek leidde. Uit het onderzoek blijkt ook dat fietsers zich bijna niet bewust zijn van die gevaren. De onderzoekers namen een grootschalige enquête af en vroegen mensen welk type fietsongeval volgens hen de meeste ziekenhuisopnames veroorzaakt. Zo’n zestig procent van de bevraagden gaf de auto aan als boosdoener. “Maar dat is dus fout, want ook alleen fietsen houdt risico’s in en daar zijn we ons onvoldoende bewust van”, zegt De Geus. Al mogen we volgens hem de rol van de auto wel niet minimaliseren.

Nog veel werk

Bij de Fietsersbond zijn ze niet verbaasd van de cijfers. “Er is nog veel werk aan de infrastructuur van de fietspaden in ons land. Uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat meer dan vijftig procent van de fietspaden op gewestwegen niet voldoen aan de voorschriften. Er moet dus dringend werk van gemaakt worden”, zegt woordvoerder Wies Callens.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft ondertussen de studie opgevraagd om de resultaten te bekijken.