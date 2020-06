Europese leiders en Boris Johnson houden op 15 juni topoverleg over Brexit

De leiders van de Europese instellingen en de Britse premier Boris Johnson houden op maandag 15 juni in de namiddag topoverleg over de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Dat heeft de woordvoerder van Europees president Charles Michel meegedeeld.

Behalve Johnson en Michel zullen ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli deelnemen aan het overleg, dat via een videoconferentie wordt gehouden.

Het Verenigd Koninkrijk vertrok eind januari uit de Europese Unie, maar het land blijft in een overgangsperiode tot eind dit jaar deel uitmaken van de douane-unie en eenheidsmarkt. Sinds dit voorjaar onderhandelen beide partijen over de toekomstige handelsvoorwaarden en andere aspecten van de toekomstige relaties, maar de gesprekken zitten muurvast.

De EU en het VK kunnen voor juli samen besluiten om de overgangsperiode te verlengen. De conservatieve regering van Johnson heeft die optie tot dusver steeds afgewezen.

Wel maakte de persdienst van Johnson bekend dat beide partijen het eens zijn om het onderhandelingsritme drastisch op te drijven. Van 29 juni tot 31 juli zal elke week onderhandeld worden. Het nieuwe proces omvat een mix van formele onderhandelingsrondes en vergaderingen in kleinere groepen. Die zouden zowel in Brussel als in Londen plaatsvinden, op voorwaarde dat de evolutie van de corona-epidemie dat zou toelaten.