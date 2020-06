Gauthier Ganaye (32), de baas van KV Oostende, bouwt een nieuwe ploeg: “We willen spelen volgens de filosofie van Liverpool”

Hij heeft het bureau van Frank Dierckens ingenomen. De Fransman Gauthier Ganaye is de nieuwe baas van KV Oostende. Executive President, en dat op zijn 32ste. Ganaye moet een nieuwe ploeg samenstellen nu KVO is overgenomen door Amerikaanse investeerders. Daarom is het tijd om over het sportieve project te spreken. “We winnen liever met 4-3 dan met 1-0.”