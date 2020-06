Nieuwkomer Jelle ten Rouwelaar is ambitieus, voor zichzelf en voor Anderlecht: “Ik wil de beste keeperstrainer ter wereld worden”

Max de Jong leverde goed werk en had een uitstekende relatie met Hendrik Van Crombrugge. En toch moest de Nederlandse keeperstrainer bij Anderlecht plaatsmaken voor zijn landgenoot Jelle ten Rouwelaar (39). Dat moet dan een hele goeie zijn, toch? De nieuwkomer over zijn ambities en hoe hij gevormd werd door een ontmoeting met de sportief directeur van Benfica.

“Ik kreeg rode vlekken in mijn nek en ben gaan inzien dat ik al een halfjaar aan het prutsen was”, zegt Jelle ten Rouwelaar in de Nederlandse voetbalpodcast FC Afkicken. Hij heeft het niet over een huidziekte ...