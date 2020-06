Wat nu,OHL? Van 18-koppige selectie eerste promotiefinale blijven vandaag amper 7 spelers over aan Den Dreef

Op een nieuwe trainer is het bij OHL nog even wachten, maar minstens even dringend zijn spelers om op 2 augustus de tweede promotiefinale tegen Beerschot af te werken. Van de achttienkoppige selectie voor de heenwedstrijd blijven amper zeven spelers over. In Leuven zitten ze zonder keeper en tellen ze momenteel twee verdedigers. Wat nu, OHL?