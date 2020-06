Nooit te oud om te leren: Queen doet voor eerst in haar leven een videocall met publiek

Groepschats zijn intussen een echte lockdown-trend geworden, en dus kon ook de Britse queen niet achterblijven. De 94-jarige koningin Elizabeth heeft voor het eerst een officiële openbare video vergadering gehouden met vier verzorgers.

Vanuit de Oak Room in Windsor Castle belde de vorstin op 4 juni ter gelegenheid van Carers Week met vier verzorgers om te praten over de moeilijkheden waarmee ze te maken hadden tijdens de coronapandemie. De koningin - gekleed in een jurk met bloemen- werd ook vergezeld door haar dochter prinses Anne.

Tijdens het gesprek prees de koningin de verzorgers en de directeur van de Carers Trust, Gareth Howells, voor hun “buitengewone” inspanningen. Het was een primeur voor de koningin die - zoals de etiquette het voorschrijft - de laatste was die zich aansloot bij het gesprek en ook de eerste was die vertrok.