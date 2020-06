Poten van leeuwenwelpje gebroken “zodat het niet kon ontsnappen tijdens fotosessies met toeristen”

Een leeuwenwelpje waarvan de poten gebroken waren zodat het niet kon ontsnappen uit een malafide dierenpark in Rusland, en vervolgens gedumpt werd toen het te groot werd om geld op te brengen, is weer aan de beterhand. Niemand minder dan president Vladimir Poetin heeft een gerechtelijk onderzoek naar het verhaal bevolen.

Simba was amper een paar weken oud toen hij werd weggehaald bij zijn moeder, zodat hij geld kon opbrengen bij fotosessies met toeristen in een dierenpark in de zuidelijke regio Dagestan. Maar toen Simba afgelopen zomer te groot werd, werden zijn achterpoten gebroken, zodat het dier niet langer kon ontsnappen. De gezondheid van het dier, dat ook gefolterd en geslagen werd, verslechterde daarop snel. Na verwondingen aan zijn ruggengraat was de dood zelfs nabij. Simba werd daarop gedumpt: uitgehongerd en amper in staat om te bewegen.

Dierenliefhebbers redden het verlamde dier uit de vuile schuur waar het leefde. “Hij kreeg amper eten, en om één of andere reden werd er constant ijskoud water over hem uitgekapt”, vertelt Julia Ageeva, die de welp redden. Na een operatie moest Simba opnieuw leren te lopen. Met succes, maar het dier houdt wel permanente schade over aan zijn persoonlijke hel.

Het verhaal over het welpje bereikte zelfs Vladimir Poetin, die zo geshockeerd was door de feiten dat hij persoonlijk het bevel gaf om het dier te bevrijden, en een gerechtelijk onderzoek op te starten.

