Dirk Geeraerd enorm ontgoocheld na ontslag bij Waasland-Beveren: “Ik verdien meer respect”

Dirk Geeraerd (56) is ontgoocheld. Niet door de beslissing, wel door de manier waarop. “Dit getuigt van weinig klasse”, vertelt de man die Waasland-Beveren in 2012 naar 1A loodste. Eind februari moest hij de club nog depanneren, nu wordt hij bedankt voor bewezen diensten. Een afscheid in mineur.