Twee kappers met coronavirus, 140 klanten… en toch niemand besmet

Twee kappers uit Missouri kregen 140 klanten over de vloer terwijl ze symptomen vertoonden van het coronavirus en toch raakte wonder boven wonder geen enkele klant besmet. Dat zeiden de gezondheidsfunctionarissen van de provincie aan CNN.

Beide kappers werken voor hetzelfde kapperssalon in Springfield. Net als de klanten droegen de kappers een mondmasker. De zaak had ook andere maatregelen getroffen, zoals afstand tussen de stoelen en gespreide afspraken. Van de 140 klanten en zeven potentieel blootgestelde medewerkers, hebben er 46 een test laten afnemen en die waren allemaal negatief. Alle anderen werden in quarantaine geplaatst gedurende de incubatieperiode van het virus. De 14-daagse incubatieperiode is nu verstreken zonder dat er gevallen van coronavirus gekoppeld zijn aan het salon.

Diegenen die niet werden getest maar in quarantaine verbleven kregen twee keer per dag een telefoontje van gezondheidsfunctionarissen met de vraag of ze symptomen hadden die verband hielden met Covid-19. “Dit is belangrijk nieuws over het belang van het mondmasker om Covid-19 te voorkomen”, zei Clay Goddard, gezondheidsdirecteur van de provincie, aan CNN. “We bestuderen de details van deze blootstelling nader, inclusief welke soorten gezichtsbedekking werden gedragen en welke voorzorgsmaatregelen werden genomen om tot dit bemoedigend resultaat te leiden.”