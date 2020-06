Geen Champions League-finale in Turkije: “Portugal mag ‘Final 8’ organiseren van UEFA”

Turkije is de finale van de Champions League kwijt. Vanaf de kwartfinales wordt er in Lissabon gespeeld. Dat meldt Sky Sports. De ‘Final 8’ van de Europa League gaat in Duitsland door.

De Champions League-finale had normaal op 30 mei moeten plaatsvinden in Istanboel. Maar vanwege de coronacrisis kende het Europese voetbal een lange pauze. Daarom dacht de Europese Voetbalconfederatie (UEFA) eraan één land aan te duiden om het programma van het kampioenenbal vanaf de kwartfinales te ontvangen. Dat lijkt nu Portugal te zullen geworden en meer specifiek: Lissabon.

Ook Duitsland was kandidaat om Frankfurt interesse had om de wedstrijden te organiseren. Maar onze Oosterburen moeten tevreden zijn met wedstrijden in de Europa League. De finale had normaal gezien plaatsgevonden in het Poolse Gdansk. De Europese Supercup gaat door in Boedapest.

Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Atalanta en RB Leipzig zijn al zeker van deelname aan de kwartfinales van de Champions League. De terugwedstrijden van de achtste finales tussen Bayern München en Chelsea, Barcelona en Napoli, Juventus en Lyon en Manchester City en Real Madrid moeten nog afgewerkt worden.