Schalke 04 praat met Wilmots, ex-bondscoach ziet terugkeer naar ‘zijn’ club wel zitten

Marc Wilmots (51) is in beeld bij Schalke 04. Die Königsblauen zetten binnenkort normaal trainer David Wagner op straat en de voormalige Belgische bondscoach is een van de kandidaten om de vacante positie in te nemen.

Twaalf matchen op rij zonder zege: dat doet David Wagner straks de das om. De coach die een paar seizoenen geleden Huddersfield Town nog voor het eerst in de geschiedenis naar de Premier League loodste, krijgt Schalke 04 ook na de hervatting van de Bundesliga niet meer op de rails. De club is ondertussen afgezakt naar de tiende plaats in de stand, wat Duitse media naar de volgende conclusie doet neigen: het is nog maar een kwestie van tijd vooraleer Wagner vervangen wordt door een andere coach.

Concurreren met Raul

Op het lijstje opvolgers staan vooral een paar onhaalbare namen. Zo dacht Schalke onder anderen aan Ralf Rangnick, al gaat die normaal bij AC Milan aan de slag. Ook Roger Schmidt – die naar PSV trekt – en Ralph Hasenhüttl – die bij Southampton verlengde tot 2024 – bleken geen optie. Die Königsblauen verlegden hun focus dan maar naar iconische ex-spelers. Vorige week dook de naam van Raul op als nieuwe trainer of adviseur van de club, al aast de huidige beloftencoach van Real Madrid eerder op een kans bij de hoofdmacht van De Koninklijke – als die zich ooit zou voordoen.

Wilmots begon zijn trainerscarrière in 2003 bij Schalke. Foto: AP

Wel vrij onder de iconische ex-spelers: Marc Wilmots. De voormalige Belgische bondscoach begon zijn trainerscarrière in 2003 bij Schalke, zit na geflopte passages bij Ivoorkust en Iran sinds december zonder werk en sprak al met zijn ex-club. Wilmots kende als speler twee periodes bij Schalke – tussen 1996 en 2000 en 2001 en 2003 –, kreeg er zijn bekende bijnaam Das Kampfschwein opgespeld en behaalde er in 1997 met de UEFA Cup de grootste trofee uit zijn carrière. Dat Wilmots in die finale tegen Inter de beslissende strafschop tegen de netten joeg, maakt hem tot op vandaag onsterfelijk in Gelsenkirchen. In 2015 kende de toenmalige Belgische bondscoach trouwens al eens een korte flirt met Schalke, maar Wilmots stuurde zijn ex-club toen wandelen. Vijf jaar later is het net onze landgenoot die hoopt dat Schalke hem kan rehabiliteren als trainer.