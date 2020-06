Het best bekeken kippenhok ter wereld staat in Vlaanderen en de bewoners leggen gouden eieren op YouTube

Wetteren -

Het best bekeken kippenhok ter wereld staat in Vlaanderen. Maar liefst 602.570 abonnees in 45 landen volgen via YouTube filmpje na filmpje mee hoe Wetters kippenkweker Sander Bauwens (28) hele dagen eitjes raapt, kippetjes voedert en kuikentjes opvoedt. Het is zijn hoofdjob, het is hun favoriete kanaal. “Mijn volgende video wordt puur kuikens. Schattigheid werkt het beste.”