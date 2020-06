Blijft Yannick Carrasco minstens een jaar langer bij Atlético Madrid?

Volgens de Spaanse krant AS is Atlético Madrid van plan om de huurovereenkomst voor Yannick Carrasco met een jaar te verlengen.

De Spaanse topclub nam de Rode Duivel afgelopen winter op uitleenbasis over van het Chinese Dalian Yifang, dat Carrasco twee jaar eerder voor ruim 10 miljoen euro had weggeplukt uit Madrid. De flankaanvaller kwam in vijf optredens tot 155 minuten, tot het coronavirus toesloeg.

Vrijdag ging La Liga opnieuw van start, met Atlético op een voorlopige zesde plaats. Diego Simeone moet dus nog alle zeilen bijzetten om de top vier te halen (en zit tussendoor ook nog in de Champions League), maar denkt blijkbaar al aan volgend seizoen. Volgens AS wil Atlético de huurdeal voor Carrasco met een jaar verlengen. Er zou al een akkoord zijn met de speler, maar nog niet met Yifang.

Atlético ziet in Carrasco, naast een aanvaller die perfect past in het systeem van Simeone, ook een goedkope aanwinst nu de coronacrisis voor een onzekere zomermercato gaat zorgen.