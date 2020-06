Kamer stemt resoluties tegen intrafamiliaal geweld

De plenaire Kamer heeft donderdag twee resoluties goedgekeurd in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Het gaat daarbij onder meer om een waarschuwingssysteem waarbij ook de apotheken worden betrokken, naar het voorbeeld van wat vandaag al in Frankrijk en Spanje bestaat.

De lockdown tijdens de coronacrisis legde het fenomeen opnieuw pijnlijk bloot. Hulpdiensten kregen gevoelig meer oproepen binnen over intrafamiliaal geweld, omdat gezinsleden vaak lange tijd verplicht waren samen op een beperkte ruimte door te brengen.

De indieners vragen dat de slachtoffers terecht kunnen bij apothekers om melding te maken van het geweld. Ook wordt gevraagd een rondzendbrief te maken waarin alle commissariaten wordt gevraagd zelf contact op te nemen met slachtoffers van intrafamiliaal geweld die drie maanden voor de lockdown aangifte hadden gedaan, net als met de vermoede daders. Verschillende politiezones, zoals Brussel-Noord, maar ook de Family Justice Centers in Vlaanderen hebben dat al ingevoerd.

Permanentie

Een andere vraag is dat er in elke politiezone een groep agenten komt die gespecialiseerd is in het fenomeen en die een permanentie van 24 uur op 24 moet verzekeren en gespecialiseerde bijstand moet verlenen aan slachtoffers die klacht indienen.

Lang niet iedereen steunde de teksten, maar veel partijen onthielden zich, onder meer omdat de teksten juridisch niet altijd goed in mekaar zouden zitten. Zo waren er bij de tweede stemming meer onthoudingen dan voor-stemmen.