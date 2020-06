Griekenland krijgt financieel steuntje in crisistijden

Griekenland krijgt uitzicht op ruim 750 miljoen euro aan schuldverlichtingsmaatregelen. Dat is donderdag gebleken na afloop van een videoconferentie van de ministers van Financiën van de eurolanden.

Financieel is Griekenland al bijna twee jaar niet meer afhankelijk van Europese steun, maar het land moet nog steeds een hervormingsagenda uitvoeren. Die heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen, maar de Europese schuldeisers oordelen niettemin dat Athene voldoende heeft gedaan om te profiteren van een nieuwe schijf schuldverlichtingsmaatregelen.

Concreet ligt er een pakket van 748 miljoen euro klaar. Het gaat grotendeels om de uitkering van winsten die de centrale banken van de eurolanden hebben gemaakt op de Griekse obligaties die ze sinds 2012 hebben opgekocht. Daarnaast worden interestverlagingen toegekend op Griekse leningen bij het EFSF, de voorloper van het noodfonds ESM dat de eurolanden hebben opgericht.

Griekenland moet ook een primair begrotingsoverschot boeken, maar de coronapandemie maakt die doelstelling dit jaar onmogelijk. Het land zal dan ook van dezelfde flexibiliteit kunnen genieten als de andere eurolanden, zo bevestigde eurogroepvoorzitter Mario Centeno. Over eventuele aanpassingen van de begrotingsdoelstellingen voor volgend jaar is volgens de Portugees nog niet gepraat.

Te weinig rekening gehouden met Griekse bevolking

Het ESM en het EFSF leenden van 2010 tot 2018 meer dan 200 miljard euro aan Griekenland. Die steun heeft het land in de eurozone gehouden, maar bij de opmaak van de bijhorende saneringen en hervormingen is te weinig rekening gehouden met de impact op de economie en de sociale noden van de Griekse bevolking, zo concludeerde voormalig eurocommissaris Joaquim Almunia in een evaluatierapport dat de euroministers eerder op de dag hebben besproken in de raad van gouverneurs van het ESM.

Volgens Centeno, die in juli afscheid neemt als eurogroepvoorzitter, zal met de conclusies van het rapport rekening worden gehouden bij de uitwerking van nieuwe ESM-programma’s in het kader van de coronacrisis. Het ESM heeft een kredietlijn van 240 miljard euro geopend waarmee de lidstaten een deel van de kosten van het coronavirus in de gezondheidszorg kunnen dekken. De voorwaarden