Money time voor Mertens: Rode Duivel tekende nog steeds geen nieuw contract

Het is “money time” voor Dries Mertens. Letterlijk, want de 33-jarige aanvaller staat op het punt een lucratief contract te tekenen. Maar ook figuurlijk, omdat Napoli graag duidelijkheid wil voor de herstart van het seizoen. Morgen hervat Napoli met een bekermatch tegen Inter – de ploeg waar trainer Antonio Conte Mertens aan Romelu Lukaku wilde koppelen.

Hoeveel wedstrijden speelt Dries Mertens nog in het shirt van SSC Napoli? De teller staat vandaag op 309 en als het van de Zuid-Italiaanse club afhangt komen er nog een kleine honderd bij. Een contract voor twee jaar ligt klaar bij “I Partenopei”.

Maar wie weet stopt de teller wel op 312. Mertens’ contract loopt af op 30 juni en hij heeft nog steeds niet bijgetekend. Deze maand staan er drie wedstrijden voor Napoli op het programma – de bekerwedstrijd morgen tegen Inter – en twee competitiewedstrijden in de Serie A. De competitie in Italië loopt door tot in augustus, maar vanaf de maand juli is Mertens vrij om te gaan en staan waar hij wil.

Door de uitbraak van de coronacrisis meende Mertens meer tijd te hebben om een doordachte keuze te maken, maar dat was buiten Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis gerekend. De flamboyante filmproducent zette de voorbije een drama in scène om Mertens in Campanië te houden. Aan zijn deur verschenen boodschappen van fans die hem smeekten te blijven. Lokale politici riepen op hem uit te roepen tot ereburger van Napoli. Technisch directeur Cristiano Giuntoli en trainer Gennaro Gattuso praatten via urenlange Skype-sessies op hem in. En dan waren er nog de gerichte perslekken aan La Gazzetta dello Sport en andere invloedrijke media. De druk werd maximaal opgevoerd om Mertens te laten bijtekenen.

Emotionele chantage

Ondanks de emotionele chantage van de voorbije weken is Mertens nog steeds niet overstag gegaan. De reden is dat enkele voorwaarden die hij had gesteld nog steeds niet zijn ingevuld. Niet zozeer het financiële is het probleem, wel enkele juridische kwesties in zijn contract.

De onzekerheid over de toekomst van Mertens, maar ook over de Poolse middenvelder Piotr Zielinski die niet wil bijtekenen, werpt zijn schaduw over de bekerkraker morgenavond tegen Inter. Napoli won de heenwedstrijd met 0-1 en Mertens kan nu de klus klaren tegen een van de clubs die hem wilde binnenhalen. Inter-trainer Antonio Conte wilde de Belg al toen hij coach van Chelsea was. Hij wilde hem koppelen aan Romelu Lukaku omdat de kans bestaat dat de Argentijn Lautaro Martinez de overstap naar Barcelona maakt.

Lautaro zit echter nog steeds bij Inter – Barcelona wil de vraagprijs van naar verluidt 90 tot 100 miljoen euro niet ophoesten – en Mertens bij Napoli. Overigens bekeek ook Barcelona het dossier van Mertens, maar de Leuvenaar liet verstaan dat hij op zijn 33ste geen zin meer heeft om ergens op de bank te zitten. Hij wil spelen, ook met oog op het EK. Daarom is de kans nog altijd groot dat hij voor 30 juni een contractverlenging tekent bij Napoli. Hij kan er niet alleen het doelpuntenrecord dat hij deelt met Marek Hamsik scherper stellen, hij kan een nieuwe mijlpaal zetten. In 309 matchen scoorde hij tot dusver 121 goals.

Halve finales Coppa Italia

Vanavond 21 uur: Juventus-Milan (heen 1-1)

Morgenavond 21 uur: Napoli-Inter (heen 1-0)