Kan u nog volgen? Pro League-soap gaat door tot 29 juni

De Pro League stelt de vergadering die gepland was voor vandaag uit naar 29 juni. Zo is er meer tijd om in te spelen op enkele netelige dossiers. Er hangt de Belgische profclubs enkele donkere juridische wolken boven het hoofd. In het slechtste geval moet de Pro League toch naar een competitie van 18 of moet het de laatste speeldag van de reguliere competitie nog spelen. Fans van de Pro League-soap noteren alvast deze data in hun agenda.