Zulte Waregem haalt Opare (ex-Antwerp en Standard) transfervrij binnen

Zulte Waregem heeft zijn rechtsback beet. Het versterkt zich met Daniel Opare (29).

De Ghanees komt transfervrij over, want hij was na twee jaar einde contract bij Antwerp. Het voorbije seizoen kwam hij niet in actie. Hij was een half jaar out met een zware knieblessure, en nadien moest hij met de beloften trainen. Opare dacht ook aan het buitenland en keek onder meer naar Turkije, maar blijft dus in België. Bij Essevee hadden ze absoluut een rechtsachter nodig, want Davy De fauw werd assistent-coach en Walsh is einde contract.