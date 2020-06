Sony stelt nieuwe PlayStation 5 voor met 8K-beeldresolutie

Sony heeft donderdag twee nieuwe Playstation 5 consoles aan het grote publiek voorgesteld die later dit jaar zal uitkomen. Hoeveel de nieuwe console zal kosten is nog niet duidelijk, maar wie gebruik wil maken van het nieuwe 8K-beeld zal zich wel een nieuwe televisie moeten aanschaffen.

Na jaren wachten, komt Sony eindelijk met een nieuwe PlayStation. De PlayStation 5, die intussen al lang het favoriete gesprek is van enthousiaste gamers. Door de coronacrisis was het geen grote bijeenkomst voor fans en journalisten, maar een persconferentie met heel wat filmpjes die elkaar in een razend tempo opvolgden.

De focus tijdens de persconferentie lag voornamelijk op de nieuwe games die binnenkort uitgebracht worden. Na een reeks filmpjes waarin de exclusieve games van de voorbije jaren vooral in te zien waren, onthulde Sony dat er een nieuwe versie van GTA IV komt voor de PS5. Er werden ook nieuwe games getoond zoals Spider-Man: Miles Morales, Horizon en Gran Turismo. Er volgden nog heel wat andere nieuwe games zoals het racespel Destruction Allstarts, Kena: Bridge of Spirits en Oddworld:Soulstrorm.

PlayStation 5 en PlayStation Digital

Naast de nieuwe games komt Sony ook met twee nieuwe consoles: de PlayStation 5 en de PlayStation 5 Digital, zonder disklezer. Volgens Sony is de PS5 technisch verbeterd waardoor scherpere graphics nu ook mogelijk zijn. Ook de laadtijd zou korter zijn ten opzichte van de vorige consoles.

Sony lanceert daarbij ook het 8K-beeld voor de PlayStation 5, een nieuwe beeldresolutie die zestien keer beter is dan de ‘gewone’ hoogdefinitiebeelden. Het enige nadeel is dat je een nieuwe televisie zal moeten kopen om te kunnen genieten van de nieuwe, verhoogde beeldkwaliteit. Op het prijskaartje van de nieuwe console is het voorlopig nog even wachten, dat werd namelijk niet meegedeeld tijdens de persconferentie.