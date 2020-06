CLUBNIEUWS. Gesprekken tussen Anderlecht en Van Crombrugge lopen vast, fans Club Brugge moeten zich haasten

Geen voetbal, wel veel activiteit in de Jupiler Pro League. Een overzicht.

Gesprekken met Van Crombrugge lopen vast

Anderlecht praat nu al drie maanden met doelman Hendrik Van Crombrugge over een nieuw contract, maar er zit weinig schot in de zaak. De Leuvenaar heeft nog een overeenkomst bij paars-wit tot 2023, maar ­iedereen is het erover eens dat hij na zijn sterke seizoen loonopslag verdient. Van Crombrugge is momenteel niet bij de beste tien verdieners op Anderlecht, en dat terwijl hij afgelopen seizoen de beste man op het veld was. Sporting heeft al een paar keer geprobeerd om zijn doelman tot een nieuwe krabbel te verleiden, maar biedt veel minder dan Van Crombrugge hoopt te krijgen. Er is ook buitenlandse interesse, maar Anderlecht wil minstens 10 miljoen voor zijn doelman. Een oplossing lijkt nog niet meteen in zicht.(mah, ldh)

Toch ingekorte stage in Nederland?

Maandag start bij Genk de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er bestaat nog licht voorbehoud over een stage in Nederland, maar die zou nu toch in verkorte versie doorgaan.

Maandag 15 juni is D-day in de Luminus Arena. Om 9.45 uur moeten de Genkies zich aanbieden in de grote indoorhal achter het A-veld. Die zal voor de gelegenheid zijn ingericht als fitnessruimte. Een en ander heeft natuurlijk te maken met het naleven van de coronarichtlijnen, zoals die door de overheid en de Pro League zijn opgelegd. Social distancing blijft de regel. Kan die niet worden gewaarborgd, dan zijn mondmaskers en handschoenen verplicht. Alle fitnesstoestellen worden voor, tijdens en na de oefeningen extra ontsmet. Om 10.30 uur mogen de spelers naar buiten voor een eerste veldtraining. Douchen op de club na gedane arbeid is verboden, de kleedkamers blijven dicht. Dat geldt ook voor de eetzaal op de eerste verdieping. Wie er behoefte aan heeft, krijgt wel een lunchpakket mee naar huis.

Hamvraag is en blijft natuurlijk of de kersverse Colom­biaanse aanwinst Daniel Muñoz tijdig in Genk raakt. Die kans is gering. Het luchtruim boven Colombia is gesloten, voorlopig tot eind juni, en ook de grenzen met de buurlanden zijn afgegrendeld.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om van 5 tot 16 juli een Nederlandse stage in te lassen in Renesse, Zeeland. Die is afgeblazen. Maar wellicht volgt er toch een ingekort zomerkamp van 19 tot 25 juli bij onze noorderburen. Er zijn twee opties: Burgh-Haamstede in Zeeland en Horst in Nederlands-Limburg, waar Genk de voorbije jaren ook al naartoe trok. Tijdens die afzondering zullen ter plaatse enkele oefen­wedstrijden worden afgewerkt.(rco)

Geen Corona op het Kiel

Hernan Losada en Beerschot beginnen maandag aan de voorbereiding op de promotiefinale tegen OHL en het nieuwe seizoen. Gisteren kreeg de Argentijn alvast goed nieuws, hij kan de eerste training aanvatten met een volledige kern. Tijdens de coronatest die eerder deze week werd afgenomen, testte niemand positief. Na maanden van individuele programma’s kan het aftellen naar een eerste groepstraining nu echt beginnen. Vandaag en zaterdag leggen de spelers nog fysieke en medische testen af. (sks)

OHL in dialoog met de fans

Stel je vraag aan OHL. Het is het nieuwste ­project van de Leuvense voetbalclub, waarbij ze een dialoog met haar fans op gang wil brengen. “Deze ongeziene tijden beletten dat we elkaar fysiek niet kunnen zien aan Den Dreef. Daarom zet de club andere kanalen in om contact te houden met de fans”, klinkt het. Supporters kunnen hun ­vragen insturen via mail, OHL pikt er een deel uit die het volgende week beantwoordt op zijn website.

Wij proberen het alvast met: Wie wordt binnenkort jullie nieuwe coach? (mah)

Club verkocht al 21.000 seizoenkaarten

Bij Club Brugge gingen er al 21.000 nieuwe seizoenkaarten de deur uit, en dat ondanks de coronacrisis. Wie nog een abonnement wil, haast zich dus maar beter: Club verkoopt jaarlijks ongeveer 24.000 stuks. Wie een abonnement heeft, krijgt ook voorrang op de groepswedstrijden in de Champions League. (jve)

Buffalo’s testen alle spelers op Covid-19

Wanneer Jess Thorup vanaf maandag 22 juni opnieuw verzamelen blaast, zullen alle A-kernspelers van de Buffalo’s ook een coronatest moeten ondergaan. Die veiligheidsmaatregel maakt deel uit van een bijzonder streng protocol dat alle spelers en medewerkers zullen moeten respecteren. Vanaf 1 juli zal dit protocol – wanneer het wettelijk opnieuw toegelaten wordt om een contactsport te beoefenen op training – lichtjes worden versoepeld, maar ook dan zullen er strikte veiligheidsregels gelden op het Gentse ­oefencomplex.(ssg)

Waasland-Beveren: fysieke proeven en coronatesten

Volgende week maandag hervat Waasland-Beveren de trainingen voor het nieuwe seizoen. Gisteren en vandaag staan de medische en fysieke testen op het programma. Maar naast de traditionele proeven worden de spelers dit jaar ook getest op corona. Wie positief test, moet verplicht in quarantaine en wordt uit de groep gehouden.(whb)

Abonnementenverkoop Zulte Waregem verloopt vlot

Sinds vorige week ­kunnen de fans van ­Zulte Waregem hun abonnement voor het nieuwe seizoen aankopen en ondertussen is de kaap van de eerste 1.000 verkochte abonnementen al overschreden. Bij de fusieclub zijn ze dan ook ­tevreden met de cijfers.

“Het is voor het eerst dat de abonnementenverkoop volledig digitaal verloopt. We vreesden daardoor voor een kleine terugval. Onterecht, zo blijkt. Het aantal verkochte abonnementen ligt hoger dan op hetzelfde moment vorig jaar”, klinkt het bij de club.(tjm)

Cercle Brugge: oefenprogramma onder voorbehoud

Cercle legde het oefenprogramma vast onder voorbehoud. Er wordt nog één match gezocht. Er wordt telkens op verplaatsing gespeeld: Zulte Waregem (4 juli), KV Kortrijk (11 juli), Winkel Sport (22 juli), Deinze (25 juli), Knokke (29 juli), KV Oostende (1 augustus).

De abonnementenverkoop startte online. Er gingen er meteen 250 de deur uit. De spelers worden dinsdag in Brugge verwacht. Vanaf woensdag zijn er medische testen. (kv)

KV Oostende start met ‘memberships’

Vanaf komend seizoen gaat KV Oostende van start met ‘memberships’. Zo’n lidkaart kost 25 euro en levert je heel wat voordelen op. “Eerst en vooral krijg je een uniek KVO-welkomstpakket. Daarnaast geniet je van flinke kortingen in de fanshop en op de aankoop van extra tickets”, klinkt het bij de Kustboys. Leden krijgen ook een jaarboek en kunnen vier extra tickets voor topwedstrijden aankopen. De kaart geldt ook als betaalmiddel in het stadion. Ten slotte maken leden kans op enkele mooie prijzen. (jve)