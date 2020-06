“Die eindeloze stoet aan tweedehandscoaches uit de kringloopwinkel ... wat moeten we ermee?”

Positief bekijken kan ook. In een land waar het ‘eigen volk eerst’-principe maatschappelijk nog altijd zorgwekkend breed gedragen is, sluiten onze voetbalclubs buitenlandse coaches in de armen. Het zou een verheugende vaststelling kunnen zijn in een tijd waarin we schoorvoetend weer opschuiven naar het oude ‘normaal’ en moeten vaststellen dat ook racisme daar nog altijd deel van is. Maar het heeft er uiteraard niets mee vandoen. Coaches met een donkere huidskleur zitten er niet bij en bovendien zijn de trainerskeuzes net een bewijs van dat stuitende principe. Ons kent ons. Lille piloteert een Fransman bij Moeskroen, Pacific Media Group een Duitser in Oostende, DMM een man uit het gereputeerde voetballand Australië op Stayen. Buitenlandse coaches zijn soms een verrijking voor ons voetbal, wegens frisse benadering en nieuwe inzichten maar mag de lat misschien wat hoger?