Sevilla heropent Spaanse competitie met 2-0 zege in stadsduel, onder meer dankzij heerlijke assist De Jong

De Spaanse voetbalcompetitie heeft zich donderdag na een maandenlange onderbreking wegens de coronapandemie weer op gang getrokken met een stadsderby tussen FC Sevilla en Real Betis. Dat gebeurde na een minuut stilte voor de slachtoffers van de pandemie.

FC Sevilla trok met 2-0 aan het langste eind. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Lucas Ocampos opende de score in de 56e minuut vanop de penaltystip, na een duwfout op Luuk de Jong. Zes minuten later legde Fernando de eindstand vast.

De 28e speeldag gaat vrijdag voort met een duel tussen Granada en Getafe. Zaterdag neemt leider Barcelona het op tegen Mallorca, zondag ontvangt Real Madid, tweede op twee punten, Eibar. Sevilla is derde in de stand, op acht punten van Barcelona en zes van Real. Betis is twaalfde.

Na de Bundesliga is La Liga de tweede competitie van de Big Five waarin er opnieuw gevoetbald wordt. In de Ligue 1 werd het seizoen eind april definitief stopgezet. De Premier League wordt op 17 juni hervat, de Serie A op 20 juni.