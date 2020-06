Boetes maken deal tussen regering en Lufthansa lastig

Drie maanden nadat Brussels Airlines 290 miljoen euro hulp heeft gevraagd aan de federale regering, is er nog altijd geen deal tussen de regering-Wilmès en Lufthansa. Het laatste struikelblok voor de stroeve onderhandelingen is het sanctioneringsmechanisme dat in gang treedt als de Duitse eigenaar van de Belgische luchtvaartmaatschappij de afspraken niet naleeft. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Als de Duitsers de deal niet respecteren, zijn er twee mogelijk­heden. Ofwel betaalt Lufthansa een boete, ofwel wordt de lening van de regering omgezet in aan­delen.

Dat laatste ligt gevoelig omdat Lufthansa politieke inmenging wil vermijden. Al bestaat ook aan Belgische zijde geen eensgezindheid over het sanctiesysteem. CD&V­-voorzitter Joachim Coens zei eerder dat de Belgische staat niet in het kapitaal van Brussels Airlines moet stappen. De kans is klein dat die sanctie wordt opgelegd omdat ze pas de allerlaatste stap in de procedure is.

Voor Brussels Airlines, dat eerder zei eind mei zonder geld te vallen, dringt de tijd. De luchtvaartmaatschappij begint maandag opnieuw te vliegen. Volgens een woordvoerster van het bedrijf kan de herstart ook zonder deal over de staatssteun plaatsvinden.