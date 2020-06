Trumps campagneteam “niet verantwoordelijk bij coronabesmetting” op verkiezingsbijeenkomst

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump is niet verantwoordelijk als een deelnemer aan een verkiezingsbijeenkomst besmet geraakt door het coronavirus. Dat laat het team donderdag weten in een mededeling.

“Door een rally bij te wonen, nemen u en uw gasten de verantwoordelijkheid voor een mogelijke blootstelling aan Covid-19 op u”, klinkt het in de verklaring, die gepubliceerd is naar aanleiding van een verkiezingsbijeenkomst in Tulsa, in de staat Oklahoma.

Het campagneteam of andere partijen die betrokken zijn bij het evenement kunnen niet aansprakelijk zijn voor “ziekte of letsels”.

De verkiezingsbijeenkomst in Oklahoma vindt volgende week vrijdag plaats. Ze is de eerste sinds de uitbraak van het coronavirus. Sinds maart zijn heel wat grote politieke bijeenkomsten geannuleerd, maar Trump staat al langer te popelen om te herbeginnen.

Gezondheidsexperts zijn wel nog gekant tegen massabijeenkomsten, zeker als die binnen plaatsvinden omdat de kans op besmetting dan nog groter is. Dat Trumps eerste bijeenkomst op 19 juni plaatsvindt in Tulsa veroorzaakt ook heel wat kritiek, omdat vele Amerikanen dan het einde van de slavernij vieren en in die stad net 99 jaar geleden een grote racistische lynching plaatsvond.

Republikeinse conventie verplaatst

De leiding van de Republikeinse partij heeft besloten delen van de conventie in augustus te verplaatsen naar Jacksonville in Florida. Daar zal Donald Trump feestelijk de nominatie accepteren om namens de Republikeinen mee te doen aan de presidentsverkiezingen op 3 november.

Aanvankelijk zou de conventie worden gehouden in Charlotte in North Carolina. De partijleiding en Trump zagen die locatie echter niet zitten vanwege de beperkende maatregelen die daar gelden in verband met het nieuwe coronavirus. Zij willen dat zo veel mogelijk mensen de conventie kunnen bijwonen. Trump bekritiseerde de Democratische gouverneur die nog “in shutdown mood” was.

De voorzitter van het nationaal comité van de Republikeinse partij zei donderdag (lokale tijd) in een verklaring dat de officiële bijeenkomst van de partij nog steeds in Charlotte zal worden gehouden, maar dat de viering van de benoeming van Trump naar Jacksonville wordt verplaatst.