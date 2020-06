Coens vindt dat België in het reine moet komen met verleden: “Meest aangewezen persoon om excuses aan te bieden aan Congo is koning Filip”

Het is niet meer dan normaal dat ons land in het reine komt voor het koloniale verleden onder Leopold II en daar ook effectief verontschuldigingen voor aanbiedt. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdagavond verkondigd in De afspraak. En de meest aangewezen persoon om die excuses over te maken, is volgens hem koning Filip.

Het thema racisme staat plots meer dan ooit op de politieke agenda. Na de dood van George Floyd in Minneapolis duiken ook in ons land steeds meer getuigenissen op van mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun huidskleur of afkomst. Het bracht zelfs een discussie op gang over het koloniale verleden van ons land en de gruwel die koning Leopold II in Congo veroorzaakte.

Nu de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni gevierd wordt, doet België er volgens Joachim Coens goed aan om die dag - “Een mooi moment”, zo zei hij in De afspraak - aan te grijpen om voor eens en voor altijd officieel dat koloniaal verleden te erkennen.

Koning Filip

Econoom Stijn Baert ziet koning Filip als de persoon die in naam van ons land de verontschuldigingen zou moeten overmaken. Ook Coens neigt daarnaar. “We moeten in het reine komen met dat verleden.” Hoe dat juist moet gebeuren en wie daar wat moet zeggen wil hij niet gezegd hebben. “Maar het moet erkend worden dat dit een probleem is geweest op sommige facetten. En ik denk ook dat de koning de meest aangewezen persoon is.”

De overheid moet die uitspraak dekken, zegt Coens. “Uiteindelijk is het de politiek die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitspraken van de koning. Dus dat moet daar ook aangekaart worden.”