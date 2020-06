“Niet slecht voor een meiske uit Sint-Andries”, lacht de Antwerpse rapster Slongs (41) die naar Hollywood mocht voor de opnames van The World’s Best , een talentenjacht die Vier vanaf vandaag uitzendt. “Toen Drew Barrymore een compliment maakte, kon mijn dag niet meer stuk.”

The World’s Best lijkt een beetje op een internationale versie van Belgium’s Got Talent. Bijzondere acts uit alle windstreken nemen het tegen elkaar op. De winnaar krijgt 1 miljoen dollar ...