VS verminderen aantal troepen in Irak

De komende maanden zullen de VS hun troepen in Irak blijven terugtrekken. Dat laten de twee landen weten in een gezamenlijke mededeling.

Reden voor de terugtrekking is “de significante vooruitgang in de eliminatie van de bedreiging van ISIS”, aldus de twee landen.

De VS zullen “met de regering van Irak overleggen over de status van de resterende strijdkrachten, aangezien beide landen hun aandacht richten op het ontwikkelen van een bilaterale veiligheidsrelatie gebaseerd op sterke wederzijdse belangen”, klinkt het nog.

De VS herhaalden dat ze niet streven naar permanente militaire aanwezigheid in Irak en de Iraakse regering zei dat ze zich blijft inzetten voor de bescherming van militairen die deel uitmaken van de door de VS geleide coalitie tegen de Islamitische Staat.