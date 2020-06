Zelfs ‘Don’t mention the war’ moet wijken: BBC haalt aflevering van Fawlty Towers offline

Wie in het Verenigd Koninkrijk naar Fawlty Towers, de hilarische hotelreeks met John Cleese, wil kijken, wacht een onaangename verrassing. De meest iconische aflevering is door de BBC van haar eigen streamingdienst verwijderd. Waarom wil de Britse openbare omroep niet zeggen.

Er is veel speculatie over de reden waarom de BBC zich nu publiekelijk distantieert van de aflevering. Maar sinds de dood van George Floyd staat racisme overal ter wereld heel hoog op de politieke agenda, en Britse media speculeren dat de aanleiding daar ook wel eens gevonden kan worden.

In de aflevering The Germans uit 1975 heeft hoteluitbater Basil Fawlty, gespeeld door John Cleese, net een hersenschudding opgelopen wanneer hij Duitse bezoekers aan het lachen probeert te brengen. Don’t mention the war, fluistert hij kamermeisje Polly veel te luid toe, en vervolgens doet hij zelf niets anders meer.

Discriminerend?

Zijn die verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog te discriminerend? Of heeft het te maken met de manier waarop hij zijn Spaanse hulpje Manuel herhaaldelijk belachelijk maakt en Spaans probeert te spreken? De BBC wil het niet gezegd hebben. “We geven uitleg bij individuele titels. Maar we herevalueren onze programma’s en afleveringen voortdurend en maken wel vaker wijzigingen om te garanderen dat onze kanalen aan de verwachtingen van de kijkers beantwoorden.”

In Britse media wordt met onbegrip gereageerd op de beslissing. Zo schreef journalist en reportagemaker John Sweeney op Twitter dat hij geschokt was. “Wat? Oh nee, Fawlty Towers… Don’t mention the war is satire over overdreven patriottisme. Dit is absurd. Draai die beslissing terug.” In enkele kranten wordt de vraag gesteld of nu ook andere satirische reeksen als Blackadder en Allo Allo! van ieders scherm dreigen te verdwijnen.

Eerder werden ook al Little Britain en de cultfilm Gone with the wind van het scherm geweerd in de nasleep van de dood van George Floyd.