FC Barcelona-aanvaller misleidt vrouw tijdens onderhandelingen: “Ze dacht dat ik een affaire had”

Velen keken raar op toen FC Barcelona Martin Braithwaite voorstelde als nieuwe aanvaller. Niet in het minst zijn eigen vrouw. Bij de transfer van de 29-jarige Deen van Leganes naar de Catalaanse grootmacht, dacht ze dat er meer aan de hand was.

De Deense aanvaller deed er alles aan om zijn overgang van Leganes deze winter zo lang mogelijk geheim te houden.

“Ik praatte er met niemand over”, vertelt Braithwaite aan de Britse krant The Daily Mail. “Mijn vrouw wist wel dat er iets op til was. Ik hing constant aan de telefoon. Vaak ging ik zelfs naar buiten in de vrieskou, zodat niemand ons kon horen.”

De arme vrouw werd er hopeloos van. “Op een gegeven moment vroeg ze zich bijna af of ik een affaire had.”

Toen de transfer afgerond werd, brak het nieuws snel uit in de pers. “Ik was dan wel teleurgesteld dat ik het haar niet kon vertellen, want ik was benieuwd naar haar reactie. Blij was ze wel, ja”, besluit Braithwaite.