Mag het nu of mag het niet? Sevilla-spits gooit mondmaskertje weg na affluiten

Lucas Ocampos was na het laatste fluitsignaal kop van jut bij FC Sevilla. De spits ging vieren met zijn ploegmaats na de gewonnen derby tegen Betis, maar gooide ostentatief zijn mondmaskertje op de grond. Ook andere wisselspelers gingen in tegen de regels. Of mag het toch als de wedstrijd voorbij is?

Ocampos had zijn ploeg met openingsdoelpunt vanop de stip op weg naar de 2-0 overwinning gezet tegen Sevilla. Na 71 minuten werd hij gewisseld. In La Liga zijn wisselspelers nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen in het stadions. Of dit na het laatste fluitsignaal ook nog geldt, is niet helemaal duidelijk.

In de Bundesliga was een mondmasker aanvankelijk ook verplicht,maar de Duitse voetbalautoriteiten versoepelden de coronamaatregelen. Nu mogen ook de trainers, medische staf en vierde official zonder mondmasker aanwezig zijn in de technische zone.

De actie van Ocampos:

Peut être un bon joueur #Ocampos mais question exemplarité et civisme c’est pas top ! Enlever son masque à la fin du match et le balancer par terre, c’est combien l’amende ?#SEVBET #Liga @alexandreruiz #beINSPORTS @LaLiga pic.twitter.com/ZYBVrhoAeW — Yves Chaumien (@YChaumien) June 11, 2020

Het vieren met de ‘supporters’ van de spelers van Sevilla:

Foto: AFP

