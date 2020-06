Zonnepanelenkoning Patrick Decuyper veroordeeld tot 2 jaar gevangenis voor fraude met groenestroomcertificaten

Gewezen zonnepanelenkoning en ex-CEO van Zulte-Waregem en Antwerp Patrick Decuyper is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan de helft met uitstel, voor miljoenenfraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity.

Door valse attesten op te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken van drie Vlaamse bedrijven in 2010-2011 kon het zonnepanelenbedrijf Enfinity van Patrick Decuyper een smak subsidies binnenhalen. “Het verschil tussen 350 euro per groenestroomcertificaat in 2010 en 330 euro het jaar daarop, betekende voor deze drie werven alleen al een verschil van 3,7 miljoen euro aan inkomsten”, becijferde meester Tom Bauwens voor energieregulator VREG, de klokkenluider in dit dossier, tijdens het proces. Netwerkbeheerder Fluvius-Eandis kwam met nog indrukwekkender bedragen aandraven. “De installatie op deze werven werd pas in 2016 opnieuw gekeurd en eindelijk in orde bevonden.” Volgens meester Frede Van In ging het in totaal om 12 miljoen euro onterecht ontvangen subsidies.

Decuyper pleitte onschuldig, maar werd vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. De helft daarvan is met uitstel. Vijf andere verdachten kregen celstraffen van 18 maanden tot 3 jaar, waarvan ook een deel met uitstel. Vier bedrijven, waarbij Enfinity, kregen boetes opgelegd van 144.000 en 288.000 euro. De verschillende betrokkenen moeten Fluvius ook een schadevergoeding betalen die meer dan 13 miljoen euro bedraagt.