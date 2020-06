Tragisch ongeval: jongen (12) schiet zichzelf dood met pistool van vader

Een jongen van 12 uit het Waalse Beauraing is op tragische wijze om het leven gekomen. Hij was alleen thuis en vond het pistool van zijn vader in een kast. Per ongeluk schoot hij er zichzelf mee dood.

Hugo (12) was maandag alleen in de woning van zijn gezin in Sevry, deelgemeente van Beauraing, en vond het pistool van zijn vader in een kast die normaal met een sleutel op slot gedaan wordt. Zonder dat de jongen het wilde, ging het pistool af en schoot hij zichzelf ermee dood.

Uit de autopsie blijkt dat er inderdaad geen derde partij bij betrokken was. Het ging om een tragisch ongeval, bevestigt Marc Lejeune, de burgemeester van Beauraing. “De hulpdiensten hebben niets meer kunnen doen.”