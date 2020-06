Blunderdoelman Karius blijft zelfbewust en wil bij Liverpool de strijd aangaan met Alisson: “Vroeg of laat krijg ik mijn kans”

Loris Karius (26) is niet bang om de concurrentiestrijd met Alisson Becker deze zomer aan te gaan bij Liverpool. De Duitser keert na een (wisselvallige) uitleenbeurt van twee seizoenen aan Besiktas terug naar de Reds.

De laatste wedstrijd die Karius speelde voor Liverpool, was de desastreuze finale van de Champions League tegen Real Madrid, die met 3-1 verloren werd. Zowel bij het openingsdoelpunt van Benzema als de latere treffer van Bale, ging de doelman pijnlijk in de fout.

Alisson groeide intussen uit tot de onbetwiste nummer één onder Jürgen Klopp, met Adrian als reservedoelman. In de wachtkamer zit nog de jonge Kelleher. Nu wil ook Karius er zich opnieuw tussen gooien. Hij heeft nog een contract van twee jaar op Anfield.

“Ik voel geen druk, ik hoef niet per se van ploeg te veranderen”, vertelt de doelman in een interview met Transfermarkt.com. “Ik kan nog verbeteren op training bij Liverpool. Zelfs als tweede keeper in Engeland, weet je dat je vroeg of laat wel je kans krijgt.”

De concurrentie aangaan met Alisson is wel harde noot om de kraken. Karius vindt de vaste keuze onder de lat bij Liverpool terecht, maar ziet wel mogelijkheden. “Op dit moment is er geen doelman die er echt bovenuit steekt, dat had je wel met Manuel Neuer een paar jaar geleden. Ter Stegen speelt geweldig bij FC Barcelona, Jan Oblak ook bij Atletico. Ook Alisson was outstanding het afgelopen jaar en won de belangrijkste trofee (op het gala van de Gouden Bal werd Alisson verkozen tot beste doelman, nvdr.).

“Ik zit bij de beste club van de wereld, waarbij we op het hoogste niveau trainen. Ik ben me echt bewust van de uitmuntende situatie waarin ik me bevind. Het maakt mij niet uit of dit als nummer één of als tweede keus is: ik ga altijd mijn best doen om het team te helpen. ”