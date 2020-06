“Champions League-finale en minitornooi in Lissabon, Europa League in Duitsland”

De resterende wedstrijden in de Champions League worden deze zomer in de Portugese hoofdstad Lissabon afgewerkt, zo melden de Duitse krant Bild en Sky Italia vrijdag.

De finale van de Champions League was dit seizoen aan Istanboel toegewezen, maar de Europese Voetbalconfederatie UEFA zou de voorkeur geven aan een minitoernooi in één speelstad. Op het kampioenenbal staan er nog vier terugwedstrijden in de achtste finales op het programma. Die zouden op 8 en 9 augustus in Lissabon gespeeld worden, vanaf de kwartfinales wordt er gespeeld in toernooimodus met rechtstreekse uitschakeling. De finale zou zo op 22 of 23 augustus plaatsvinden, een week vroeger dan gepland. Die finale zou gespeeld worden in het Estadio da Luz van Benfica, het José Alvaladestadion van Sporting zou ook enkele wedstrijden mogen ontvangen. Op een officiële beslissing van het Uitvoerend Comité van de UEFA is het nog een week wachten.

In de Europa League moeten er nog tien heen- en terugwedstrijden in de achtste finales afgewerkt worden. Volgens Bild zou er ook hier een minitoernooi georganiseerd worden, maar dan in Duitsland, met Keulen, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Duisburg als speelsteden in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Aanvankelijk was de finale aan het Poolse Gdansk toegewezen.

In de Champions League bij de vrouwen zou er een minitoernooi toegewezen worden aan Spanje, aldus Sky Italia. De Supercupfinale bij de mannen zou aansluitend in de Hongaarse hoofdstad Boedapest plaatsvinden.