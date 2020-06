Geen nieuwe beeldenstorm op komst: steden en gemeenten willen Leopold II (nog) niet van zijn voetstuk halen

Nee, een nieuwe beeldenstorm komt er niet. Ekeren en Leuven zijn voorlopig de enige plaatsen waar Leopold II letterlijk van zijn voetstuk werd gehaald. Ook de Vlaamse regering is niet van plan om de erkenning als onroerend erfgoed van een aantal beelden in te trekken. “Ik had gehoopt dat de Black lives matter-beweging een catharsis zou veroorzaken, maar het zal weer niet voor deze keer zijn,” reageert professor koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris (KU Leuven).