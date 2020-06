Aantal besmettingen in ons land stabiliseert: “Dit is niet onverwacht, maar we moeten het wel goed opvolgen”

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons daalt niet meer. In de laatste 24 uur kwamen er weer 108 bij, en er is de jongste tijd een stijging van 1 procent merkbaar. “Verontrustend vind ik dat voorlopig niet”, zegt Steven Van Gucht. “Het is ook niet onverwacht. Maar we moeten het wel goed in de gaten houden.”

Eerst de cijfers: in de afgelopen 24 uur zijn er 108 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Er zijn 32 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 45 mensen mochten dat verlaten. Daarnaast zijn ook 10 mensen overleden, wat het totaal aantal sterfgevallen op 9.646 brengt. Er liggen nu nog 477 mensen in het ziekenhuis, waarvan 89 op intensieve zorgen.

“We kunnen stellen dat de cijfers er nog gunstig uitzien”, zei viroloog Steven Van Gucht op de wekelijkse persconferentie, die aan haar laatste editie toe was. “De meeste trends zijn dalend, zeker de ziekenhuiscijfers zijn gunstig. Voor het eerst sinds half maart liggen er minder dan 500 mensen in de ziekenhuizen en minder dan 100 op intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens neemt merkelijk af.”

Aantal besmettingen stabiliseert

Maar het aantal besmettingen, daar lijkt de daling gestopt en is zelfs een kleine stijging merkbaar. “Daar is een stabilisatie. We vermoeden dat er ook heel wat milde gevallen tussen zitten. We testen veel meer dan vroeger, we testen veel breder. Het is ook niet geheel onverwacht dat het cijfer stabiliseert: we hebben meer contacten en verplaatsen ons meer. Voorlopig vertaalt zich dat niet in een stijging van de ziekenhuiscijfers en dat is heel belangrijk. Ik ben er op dit ogenblik niet verontrust over, maar we moeten het wel goed blijven opvolgen.”

“We moeten beseffen dat het virus nog altijd in ons land is en we moeten voorzichtig omspringen met onze nieuwe vrijheid”, zei Van Gucht nog. “Let in de komende weken vooral op met langdurige dichte contacten met vrienden, familie en collega’s in je vrije tijd en op café. En binnenkort: reis voorzichtig.”

Contact tracing

Ook over de contact tracing had Van Gucht nog wat te zeggen. “Dat moet nog verder verbeterd worden”, klonk het. “Het is een reddingsschip dat we al varend aan het opbouwen zijn. We vragen uw vertrouwen en uw medewerking om hier volop aan mee te bouwen. Alleen samen gaan we dit kunnen laten werken. De snelle diagnose van elke besmetting en het thuisblijven van mensen die met dat geval in contact stonden, is de sleutel om in de toekomst het virus in te dijken en een nieuwe golf of lockdown te vermijden.”

Van Gucht nam ook de tijd om iedereen te bedanken, want na 54 persconferenties zal er voorlopig geen meer komen. “Het schip is voorlopig in veiliger water, we mogen nu de teugels even vieren. We hebben avontuurlijke maanden gekend”, zei de viroloog van Sciensano. “Maar we blijven de situatie verder opvolgen. Ik wens u een mooie zomer toe.”

