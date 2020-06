Ophef over foto van politie-interventie in Brussel: “Schokkend, het was net zoals bij George Floyd”

Brussel - Er is ophef ontstaan over een foto waarop agenten in Brussel een betoger tegen de grond werken na een incident. Een agent zet zijn knie aan de nek van de arrestant, een beeld dat doet denken aan de techniek die toegepast werd bij de Amerikaan George Floyd toen hij overleed. Volgens een fotograaf die erbij was, duurde het tafereel vijf minuten en was het machtsvertoon overdreven en onnodig.

De foto werd genomen tijdens de Black lives matter-betoging van afgelopen zondag. Fotografen Igor Pliner en Jonathan Del Valle liepen rond in Brussel om wat beelden te maken. “We wilden zo dicht mogelijk bij de Waterloosesteenweg geraken”, zegt Del Valle. “Omdat we die veiligheidsperimeter niet in mochten zonder perskaart.”

In de buurt van de Zavel stuitten ze op een tiental jongeren die het aan de stok kregen met de politie. “Uit een werfcontainer namen ze stenen en andere projectielen om mee te gooien. Ze hebben nadarhekken gebruikt om het waterkanon tegen te houden, maar ze werden achteruit gedwongen. Plots doken er heel wat geanonimiseerde voertuigen op waar een twintigtal agenten uit kwam gesprongen.”

Tegen de grond gewerkt

Die kwamen de amok makende jongeren rond 19.50 uur inrekenen. Veel van hen sloegen op de vlucht, aldus de fotografen. “Maar een jongere werd door de agenten van zijn fiets op de grond gegooid”, zegt Pliner. “En een agent zette meteen zijn knie in zijn nek, een andere agent zette ook zijn knie op zijn lichaam. Dat vond ik schokkend: het is net wat met George Floyd gebeurd is.” Op de foto’s is dat duidelijk te zien. “Die jongen had duidelijk pijn en schreeuwde het uit, maar het heeft toch vijf minuten geduurd. Zijn arm was volledig verdraaid. Het was overdreven en onnodig wat ze deden.”

Het ingrijpen van de agent doet erg denken aan wat bij George Floyd gebeurde, maar in tegenstelling tot de Amerikaan kon de tiener hier zijn nek wel nog bewegen en zijn hoofd opheffen. Dat betekent dat de knie niet in de nek van de jongeman zat. Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft de foto’s inmiddels gezien. “De omstandigheden moeten duidelijk worden. De zaak wordt onderzocht”, zegt een woordvoerder aan onze redactie.