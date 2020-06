Na wegvallen subsidies: “Politieke afrekening met massagesector mag stoppen”

De Belgische Massage Federatie is niet te spreken over de beslissing van Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V), om zestien opleidingen en diensten niet langer te laten subsidiëren door de kmo-portefeuille. De reden voor dat wegvallen van subsidies is dat ze niet bijdragen tot de groei of transformatie van bedrijven in Vlaanderen. Het gaat onder andere over de opleidingen reflexologie, shiatsumassage en meridianen- en elementenleer. “De politieke afrekening met de massagesector mag stoppen”, aldus Mario Blokken, voorzitter van de Belgische Massage Federatie.

Vanaf 1 juli worden 16 opleidingen en diensten niet langer gesubsidieerd via de kmo-portefeuille omdat ze niet bijdragen tot de groei of de transformatie van bedrijven in Vlaanderen. De kmo-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen inkopen om op die manier de kwaliteit van hun onderneming te verbeteren. De ondernemer beslist zelf welke opleiding of welk advies zijn of haar bedrijf nodig heeft en kan daarvoor via de kmo-portefeuille steun aanvragen.

Niet alle opleidingen zijn echter relevant. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de opleidingen astrologie, meridianen- en elementenleer of de opleiding tot vlieg- of helikopterpiloot. Tot nu toe werd de steun, na steekproefsgewijze controles, hiervoor teruggevorderd.

Niet meer subsidieerbaar

Om dit in de toekomst te vermijden, proactief te zijn en de middelen efficiënt in te zetten waar nodig, beslist minister Crevits om een lijst op te stellen van opleidingen en diensten die niet langer subsidieerbaar zullen zijn. De lijst kan later nog uitgebreid worden op basis van verdere controles en evaluaties van opleidingen en diensten.

Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli uitgesloten van steun: opleidingen shiatsu, opleidingen mindfulness, opleidingen reflexologie, opleidingen astrologie, diensten inzake insights discovery methode, diensten inzake Myers-Briggs Type, indicator voor persoonlijkheidsanalyse, diensten inzake Neuro-Linguistic Programming, het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding, opleidingen meridianen- en elementenleer, opleidingen hypnose, opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B, opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot, diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald, teambuildings, netwerksessies, studiereizen.

Massagesector kwaad

De Belgische Massage Federatie is daar kwaad om. In het ministerieel besluit van 15 mei werden masseurs ook al geviseerd binnen de contactberoepen, klinkt het. Zij mochten plots pas drie weken later dan de andere ondernemingen heropstarten na de COVID-19-lockdown. “Ondernemers binnen de massagesector hebben al een groot deel van hun reserves moeten aanspreken om de lockdown te overbruggen en hun salon corona-proof te maken. Net wanneer je verwacht dat de regering de heropstart van onze sector zal steunen, slaat ze ons opnieuw in het gezicht”, klinkt het.

Massagetherapeuten kennen een grote terugval in afspraken en willen hun aanbod uitbreiden. Daar dienen dergelijke opleidingen voor. Daarnaast kosten die aardig wat geld. “Er is absoluut geen sprake van misbruik en er is dan ook geen enkele reden om onze sector op deze manier te viseren. Wij vragen een dringende aanpassing van deze beslissing”, aldus Blokken.