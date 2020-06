FSMA waarschuwt voor beleggingswebsite die adres van de financiële waakhond misbruikt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt vrijdag voor de bank- beleggingsdiensten van de website www.mazda-int.com. Het bedrijf erachter, Mazdar International, heeft geen toestemming voor dergelijke diensten in ons land en misbruikt bovendien het adres van de FSMA.

Er zijn verschillende aanwijzingen dat er fraude in het spel is bij de aanbiedingen op de website, die appelleert aan de naam van het Japanse automerk. Bovendien maakt Mazdar International op haar website misbruik van het adres van de FSMA. Dat is volgens de website in kwestie gelegen aan de Congresstraat 12-14 in Brussel, “2nd floor-left wing opposite FMSA”.

De FSMA raadt iedereen ten zeerste af om in te gaan op de aanbiedingen via www. mazda-int.com.