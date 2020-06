Laat Mallorca (en de records) maar komen: Messi scoort fabelachtige goal op training

FC Barcelona hervat La Liga morgen op het veld van Mallorca. Aanvoerder Lionel Messi is er klaar voor, zo bewijst een heerlijke treffer op de oefenvelden. De Argentijn gaat met Barça op zoek naar derde titel op rij, maar ook persoonlijk gaat hij op recordjacht.

De blessure aan de quadriceps is dus verleden tijd voor Messi. Barcelona verdedigt een voorsprong van twee punten op Real Madrid en is dus nog volop in de running voor de elfde titel in vijftien jaar tijd.

Met nog 10 speeldagen te gaan in La Liga, heeft de ‘Vlo’ ook nog wat andere records in het vizier. We moesten teruggaan tot de Braziliaanse legende Pelé: hij scoorde 643 doelpunten voor Santos, waarmee hij nog steeds het record van meeste doelpunten voor dezelfde club in handen heeft. Messi zit aan 627 treffers voor Barça: hij heeft dus nog 16 doelpunten nodig om ook dat record over te nemen. Veel, maar niet onmogelijk voor de aanvoerder.

Trofeo Pichichi

Zonder ongelukken draaft hij ook dit seizoen naar de Trofeo Pichichi. Messi scoorde tot nu al 19 doelpunten, nummer twee Karim Benzema telt er vijf minder. Met zijn zevende topschutterstitel zou Messi daarmee Telmo Zarra voorbijsteken.

Het record van meeste wedstrijden voor FC Barcelona ooit zal wel voor volgend seizoen zijn: daarvoor liggen de 767 wedstrijden van Xavi nog net niet binnen handbereik. Messi telt er namelijk 718.