“Virgil van Dijk wordt best betaalde speler ooit bij Liverpool”

Virgil van Dijk tekent binnenkort een nieuw contract voor vijf jaar bij Liverpool. Dit melden diverse Engelse media vrijdag. De Nederlandse verdediger, voor wie Paris Saint-Germain belangstelling zou hebben, wordt daarmee de best betaalde speler ooit van de club.

Van Dijk zou zo’n 245.000 euro per week gaan verdienen. De verwachting is dat Liverpool het nieuws officieel naar buiten brengt als het kampioenschap in de Premier League is behaald. Daarvoor heeft de club nog twee overwinningen nodig. Liverpool hervat het wegens de coronacrisis stopgezette seizoen volgend weekeinde met de Merseyside derby tegen stadgenoot Everton.

Van Dijk speelde eerder bij FC Groningen, Celtic en Southampton. De 28-jarige Brabander is de aanvoerder van het Nederlands elftal.