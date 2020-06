E313 richting Gent volledig versperd door brandend voertuig in Antwerpen-Oost: file groeit snel aan

In Antwerpen is op het knooppunt Antwerpen-Oost de lus van de E313 naar de R1 richting Gent vrijdagmiddag volledig afgesloten omwille van een brandend voertuig. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Het gaat om een bestelwagen met verfproducten die vuur heeft gevat en allicht volledig zal uitbranden. De hulpdiensten willen het verkeer weghouden zolang er mogelijk schadelijke dampen vrijkomen.

Ook op de Antwerpse ring zelf is er omwille van het incident een rijstrook afgesloten richting Gent. Het Verkeerscentrum heeft nog geen prognose over de mogelijke duur van de hinder. Er is wel al meteen een lange file ontstaan op de E313.

Het verkeer dat vanop de E313 de R1 richting Gent op wil, moet tot nader order de lus naar de R1 richting Nederland nemen. Daar kan je dan de eerstvolgende afrit nemen in Deurne en meteen weer de oprit richting Gent oprijden. Het belooft echter wel erg druk te worden op dat traject. Over langere afstand vanuit Hasselt richting Gent rij je beter om via Brussel.

File op #E313 naar Antwerpen en op de ring #R1 door een brandende bestelwagen bij Antwerpen-Oost. De lus van de #E314 naar de #R1 richting Gent is DICHT. Verkeer naar Gent rijdt om via #R1 richting NL om verderop te keren in Deurne! pic.twitter.com/GW9iGzFqOP — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) June 12, 2020

Brandend voertuig in knooppunt Antwerpen-Oost, op de aansluiting van de #E313 vanuit Hasselt met de #R1 richting Gent is de weg versperd. Omrijden kan via Uitrit 2 Deurne. Ook op de#R1 richting Gent is de rechterrijstrook versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 12, 2020

Dadelijk meer.