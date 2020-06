Real-legende Hierro verwacht bij herstart veel van Eden Hazard: “Ideaal moment om zijn niveau weer op te pikken”

Zondag hervat Real Madrid de competitie tegen staartploeg Eibar. Bij de Koninlijke kijken ze vooral naar Eden Hazard om het verschil van twee punten op FC Barcelona goed te maken in de jacht op de landstitel. Ook Fernando Hierro - meer dan 400 matchen op de teller bij Real- gelooft dat onze landgenoot lang nog niet alles laten zien heeft.

Fernando Hierro werd 5 keer kampioen met Real Madrid. De Spaanse verdediger analyseert het belang van Hazard in het elftal van Zidane.

“Hazard is sterk in één tegen één, snel en heeft de kwaliteiten om overwicht te creëren. Vlak voor zijn blessure liet hij al staaltjes van zijn kunnen zien. Hij heeft Real Madrid veel te bieden, want hij is echt een geweldige speler.”

De enkelblessure van de aanvoerder van Rode Duivels zorgde er wel voor dat hij nog niet veel kon laten zien. “Hij had ups en downs, maar dat is logisch gezien zijn blessures”, vertelt Hierro. “Als hij weer zijn niveau haalt, kan hij weer beslissend zijn. Het is heel spijtig dat hij die blessure opliep. Het is echt een zwaar seizoen voor hem. Dat is wel duidelijk. Ik ben er wel zeker van dat dit het ideale moment is om zijn niveau weer op te pikken. Eerst werd gevreesd dat hij hele seizoen zou missen, maar door dit aangepaste seizoenseinde, kan hij opnieuw met de groep trainen.”

Het volledige interview met Fernando Hierro kan u hier bekijken.