Bart (56) maakte twee faillissementen en een overname mee op de luchthaven: “Sabena was een drama, maar nu worden we als vuil op straat gezet”

Voor het personeel van het deze week failliet verklaarde Swissport stond het in de sterren geschreven dat het faliekant zou aflopen met de bagageafhandelaar op Zaventem. “Toen Sabena op de fles ging, zaten we in zak en as. Nu zijn we vooral boos. Ze hebben het bedrijf volgens ons bewust laten doodbloeden”, zegt Bart Bynens (56), die op de luchthaven een overname en twee faillissementen heeft meegemaakt.